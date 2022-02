JO-2022/Patinage: Nathan Chen, roi des "quads" devenu maître de l'Olympe

Pékin (AFP) – Déjà roi de l'olympiade, le voilà désormais maître de l'Olympe: Nathan Chen est devenu champion olympique de patinage artistique aux Jeux de Pékin jeudi. Tombé sur sa tentative de quadruple Axel, Yuzuru Hanyu, double champion olympique sortant, termine au pied du podium.

Sur la glace chinoise, Chen (22 ans), triple champion du monde en titre mais qui avait connu une première expérience olympique douloureuse aux JO-2018, s'est imposé avec un total de 332,60 points. Il a devancé deux autres Japonais, le jeune Yuma Kagiyama (310,05 pts), 18 ans seulement, et Shoma Uno (293 pts), médaillé d'argent olympique il y a quatre ans.

"J'ai toujours rêvé de faire les Jeux olympiques, et de gagner aux Jeux olympiques. Mais je me disais: +C'est difficile, je ne sais pas si je peux y parvenir+, raconte le patineur américain. Je n'ai pas vraiment eu le temps de réaliser encore mais c'est extraordinaire."

Hanyu, seulement huitième du programme court mardi après avoir avorté son premier quadruple, a lui patiné le troisième meilleur programme libre (188,06 pts), malgré deux chutes, la première sur sa tentative de quadruple Axel. Mais il lui a manqué une dizaine de points pour se faire une place sur le podium olympique (283,21 pts).

Revanche éclatante

Pour Chen, l'or olympique vient couronner une olympiade au cours de laquelle le "quad king" a gagné tout ce qui comptait: les trois titres de champion du monde mis en jeu (2018, 2019 et 2021) et les deux finales du Grand Prix organisées (2018 et 2019) notamment.

C'est aussi une éclatante revanche sur sa première expérience olympique douloureuse: il y a quatre ans à Pyeongchang (Corée du Sud), l'Américain, alors âgé de 18 ans, avait patiné un programme court cauchemardesque qui l'avait relégué au 17e rang. Il s'était finalement classé cinquième.

Sur la glace chinoise, le natif de Salt Lake City, qui s'entraîne en Californie sous la direction de Rafael Arutunian, a dominé tant le programme court mardi, avec un nouveau record du monde à la clé (113,97), que le programme libre, au cours duquel il a réussi cinq "quads" (218,63 pts). Au point que Hanyu en était à les compter sur ses doigts en zone mixte.

Hanyu, lui, avait l'occasion de devenir le premier patineur depuis près d'un siècle à être sacré champion olympique trois fois d'affilée. Le précédent ? Le Suédois Gillis Grafström, entre 1920 et 1928.

Mais la superstar japonaise n'avait qu'une obsession : réaliser un quadruple Axel, la quadruple rotation la plus complexe du patinage artistique, encore jamais réussie en compétition, et qui exige en fait de faire quatre tours et demi en l'air. Mais sa rotation a été incomplète, et il a chuté. Comme sur son deuxième saut, un autre "quad".

"Pas loin" du quadruple Axel

Regrette-t-il de s'y être attaqué ? Au contraire : "En fait, je suis satisfait, a-t-il souri en zone mixte. J'ai la sensation que je n'en étais vraiment pas loin."

"Je pense que j'ai patiné et que j'ai sauté du mieux que je pouvais ici", a estimé "Yuzu".

Il faut rappeler que Hanyu s'est de nouveau blessé à la cheville droite l'automne dernier, comme lors des saisons 2017/2018 et 2018/2019, ce qui ne lui a permis de ne participer qu'à une compétition, les Championnats du Japon fin décembre, cette saison avant les JO-2022.

Sa sortie, quand il a touché la glace de ses mains, avant de les poser sur son visage, a interpellé. C'était pour "remercier (à) la glace", a répondu "Yuzu".

A 18 ans (il fêtera ses 19 ans début mai), Kagiyama, visage encore enfantin, continue lui son ascension express: champion olympique de la jeunesse en 2020, puis vice-champion du monde seniors dès l'année suivante, le voilà déjà sur la deuxième marche du podium olympique. De quoi agiter ses petits poings serrés dans le "kiss and cry", et faire rouler des larmes sur les joues de son père Masakazu, ancien patineur devenu son entraîneur.

Uno (24 ans), en argent derrière Hanyu il y a quatre ans, descend d'un cran.

Les Français Kevin Aymoz et Adam Siao Him Fa se sont classés respectivement douzième (254,80 pts) et quatorzième (250,15 pts).

