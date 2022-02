Les Français demeurent accros à internet avec 2h26 passées par jour

Paris (AFP) – Entre déconfinements et confinements successifs en 2021, le temps passé sur internet l'an dernier par les Français est resté sur une fourchette haute de 2h26 par jour en moyenne, comme en 2020, selon une étude de Médiamétrie.

"Avec 2h26 par jour et par individu, notre temps de surf sur internet se stabilise à un niveau élevé. Si l'on s'inscrit dans le long terme, c’est 5 fois plus qu’il y a 10 ans", analyse Bertrand Krug, directeur Digital et presse de Médiamétrie.

La société de mesure d'audience, qui a décortiqué les usages des Français en ligne sur un panel de plus de 25.000 personnes, recense 53,5 millions d'internautes par mois et 92% des foyers connectés à internet à fin 2021.

En 2020, le temps de navigation sur internet des Français était déjà ressorti à 2h25 par jour par personne, dont les deux tiers sur un téléphone portable, en hausse de 15% par rapport à l'année précédente.

Si l'usage du web a reculé en un an chez les 15-24 ans (-12% à 3h53) et les 25-49 ans (-6% à 2h59), il augmente chez les 50-64 ans (+13% à 2h31) et les plus de 65 ans (+9% à 1h22).

La crise sanitaire a modifié les comportements des Français sur la toile. Selon Médiamétrie, 7 Français sur 10 ont ainsi visité chaque mois des sites et applications liés à la santé en 2021, soit 15% de plus qu'avant la crise sanitaire.

En période de confinement, un quart des Français, soit 16,8 millions de personnes, ont également recours aux sites collaboratifs pour faciliter le télétravail. Par ailleurs, désormais près de la moitié des internautes consultent les sites et applications de formation/éducation chaque mois.

Les dix sites les plus consultés en France sont essentiellement américains, à savoir dans l'ordre, Google (51,6 millions de visiteurs uniques par mois), Facebook (47,1 millions), YouTube, WhatsApp, Amazon, Instagram, Tous AntiCovid, Wikipedia, Le bon coin et Yahoo.

En matière d'information, les dix groupes de médias les plus visités du web touchent chaque mois les trois quart des Français avec en trio de tête le groupe Vivendi (38,5 millions), Le Figaro/CCM Benchmark (36,3 millions) et les 366 (34 millions), qui représentent l'essentiel des titres régionaux et locaux.

Du côté des plateformes de streaming, les services de vidéo gratuits sont les plus consultés quotidiennement par près d'un tiers des Français contre près de 12% pour les offres payantes.

© 2022 AFP