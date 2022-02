Présidentielle: Christiane Taubira en quête d'une dynamique

La candidate de gauche à la présidentielle française Christiane Taubira en campagne à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le 9 février 2022 THOMAS COEX AFP

4 mn

Paris (AFP) – Près d'un mois après son entrée dans la campagne présidentielle, Christiane Taubira attend toujours la dynamique qui lui permettrait de ne plus être "une candidate de plus", et la question des parrainages et du financement se fait plus pressante.