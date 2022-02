Tournoi des six nations: Moefana et Cros titulaires samedi avec les Bleus contre l'Irlande

Paris (AFP) – Le centre de Bordeaux-Bègles Yoram Moefana et le troisième ligne de Toulouse François Cros débuteront la rencontre face à l'Irlande dans un XV de départ par ailleurs inchangé, samedi, lors de la 2e journée du Tournoi des six nations.

Hormis Moefana, qui remplace Jonathan Danty blessé, et Cros, qui supplée Dylan Cretin, treize des quinze titulaires de l'équipe victorieuse de l'Italie (37-10) dimanche dernier lors de la 1re journée conservent leur place.

Ce XV de départ est formé de joueurs comptant en moyenne 20 sélections et âgés de 25 ans et demi.

Le jeune joueur de Bordeaux-Bègles (21 ans, 3 sélections) va donc vivre sa deuxième titularisation en Bleu, la première depuis la finale de la Coupe d'automne des nations contre l'Angleterre, en décembre 2020.

Il profite de l'absence du Rochelais Jonathan Danty, touché à une cheville, et de la méforme du Racingman Virimi Vakatawa pour gagner ses galons de titulaire, après une entrée probante face à l'Italie (37-10) la semaine dernière.

L'autre changement vient de la troisième ligne où Cros (27 ans, 12 sél.) remplace Dylan Cretin. Le Toulousain, déjà titulaire contre l'Argentine et les All Blacks à l'automne, sera aligné aux côtés de Gregory Alldritt (24 ans, 27 sél.) et Anthony Jelonch (25 ans, 15 sél.).

Pour le reste, aucun changement: en deuxième ligne, l'attelage Cameron Woki (23 ans, 12 sél.) et Paul Willemse (29 ans, 19 sél.) est reconduit, tout comme la charnière 100% toulousaine, formée par Antoine Dupont (25 ans, 36 sél.) et Romain Ntamack (22 ans, 24 sél.).

Le triangle arrière sera à nouveau composé de Melvyn Jaminet (22 ans, 7 sél.) à l'arrière, et sur les ailes de Damian Penaud (25 ans, 29 sél.) et Gabin Villière (26 ans, 9 sél.), auteur d'un triplé contre l'Italie.

Le centre Yoram Moefana avec le XV de France pour son entrée dans le tournoi des Six Nations contre l'Italie à Saint-Denis, le 6 février 2022 FRANCK FIFE AFP/Archives

Enfin, Uini Atonio (31 ans, 40 sél.) semble incontournable au poste de pilier droit, en compagnie des Toulousains Julien Marchand (26 ans, 17 sél.) et Cyril Baille (28 ans, 32 sél.).

Sur le banc, le staff a opté pour six avants et deux arrières.

Composition du XV de France contre l'Irlande: Jaminet - Penaud, Fickou, Moefana, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap.) - Cros, Alldritt, Jelonch - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants: Mauvaka, Gros, Bamba, Taofifenua, Flament, Cretin, Lucu, Ramos

Joueurs supplémentaires: Aldegheri, Barlot, Couilloud, Dulin, Vakatawa

