Une sculpture vieille de cinq millénaires découverte en Angleterre

Londres (AFP) – Des archéologues ont mis au jour en Angleterre une sculpture vieille de 5.000 ans, qui représente la découverte préhistorique la plus importante depuis un siècle dans le pays, a annoncé jeudi le British Museum.

Le tambour de craie, qui malgré son appellation n'a pas de vocation musicale, date de l'époque de Stonehenge et sera visible lors de l'exposition sur le site néolithique qui s'ouvre le 17 février dans le musée londonien.

"C'est véritablement une découverte remarquable, c'est la pièce d'art préhistorique la plus importante retrouvée en Grande-Bretagne ces 100 dernières années", a déclaré Neil Wilkin, commissaire de l'exposition.

Selon le musée, ce tambour est "l'un des objets décorés de la manière la plus élaborée de cette période retrouvés où que ce soit en Grande-Bretagne et en Irlande". Son style évoque notamment les objets de Stonehenge.

Le cylindre décoré a été découvert dans la tombe de trois enfants, dont les mains se touchent. Il était placé juste au-dessus de la tête de l'aîné des enfants, accompagné d'une balle de craie et d'une aiguille faite à partir d'un os poli.

La découverte a été effectuée à environ 384 kilomètres de Stonehenge, près du village de Burton Agnes (nord de l'Angleterre).

Une balle et des aiguilles comparables avaient été retrouvées à Stonehenge et aux alentours du site, ce qui suggère que les populations en Grande-Bretagne et en Irlande partageaient "des styles artistiques, et probablement des croyances, à des distances remarquables", a souligné le British Museum.

La collection du musée comprend trois tambours similaires retrouvés en 1889 dans la sépulture d'un enfant à environ 24 kilomètres de la dernière découverte. Ces trois objets, connus sous le nom de tambours de Folkton, figurent parmi "les plus célèbres et énigmatiques objets anciens jamais trouvés lors de fouilles en Grande-Bretagne", selon le musée.

Ils ont été créés à la même époque que la première phase de la construction de Stonehenge, entre 3005 et 2890 avant JC.

