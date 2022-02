Covid: le gouvernement annonce des allègements à l'école et dans les lieux clos

Paris (AFP) – Jugeant la situation sanitaire de Covid-19 "en très nette amélioration", le gouvernement a annoncé vendredi un allègement du protocole dans les écoles et la fin du port du masque dans certains lieux clos, des mesures saluées par les syndicats.

"La situation sanitaire en population générale et en population scolaire est en très nette amélioration, encore meilleure d'ailleurs que ce que l'on escomptait", s'est réjoui le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, à l'issue d'une réunion avec les représentants syndicaux.

Jeudi, 5.907 classes étaient fermées, soit nettement moins que les semaines précédentes (16.836 le 3 février).

Au vu de cette situation, le ministre a annoncé que le protocole sanitaire repasserait du niveau 3 au niveau 2 dans les écoles primaires au retour des vacances d'hiver des différentes zones, soit du 21 février pour la zone B au 7 mars pour la zone C.

Un garçon ajuste son masque avant d'entrer dans son école primaire, à Paris, le 26 avril 2021 Thomas SAMSON AFP/Archives

Cela signifiera la fin du port du masque dans la cour de récréation dans les écoles élémentaires et un allègement des règles de brassage des élèves, qui pourront désormais être plus largement mélangés avec des enfants de leur niveau et non plus seulement de leur classe.

Les règles seront aussi assouplies pour les tests: à partir du 28 février, les élèves cas contact ne devront plus en faire trois mais un seul au bout de deux jours (J2). Un assouplissement qui concernera d'ailleurs l'ensemble des cas contacts dans la population, a indiqué le ministère de la Santé.

Les déclarations sur l'honneur de tests que remettent les familles à l'école seront supprimées dès le 21 février.

"C'est satisfaisant, déjà parce qu'on n'a pas des annonces faites au dernier moment par le ministre par voie de presse", s'est félicitée Guislaine David, secrétaire générale du SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire, en référence à la rentrée de janvier, où le protocole sanitaire avait été présenté par M. Blanquer la veille de la rentrée dans un entretien au quotidien Le Parisien.

La pagaille engendrée par ce protocole multipliant les tests, puis la révélation par Mediapart que cette interview avait été réalisée depuis Ibiza, avaient suscité l'indignation des enseignants et des familles.

Une file d'attente devant une pharmacie à Paris, le 6 janvier 2022 Ludovic MARIN AFP/Archives

"C'est anticipé et progressif. On est sur quelque chose qui fait état d'une certaine prudence", a poursuivi Mme David. "Ca va permettre de la sérénité aussi dans la reprise".

"finir d'alléger ces contraintes"

Pour le secrétaire général du SE-Unsa Stéphane Crochet également, "ce sont des perspectives positives pour l'école, les élèves et les personnels". "C'est un réel allégement de vie à l'école, ce dont tout le monde, élèves et enseignants, a besoin".

Parallèlement, le gouvernement a annoncé vendredi un autre allègement: le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février, exception faite des transports.

"Le pass vaccinal nous permet dans un contexte où la pression épidémique se réduit fortement, et comme nous l'avons déjà fait avant cette vague, de supprimer l'obligation de port du masque dans les établissements recevant du public", a indiqué à l'AFP le ministre de la Santé Olivier Véran.

Coronavirus : la situation en France Simon MALFATTO AFP

Le port du masque, qui n'était déjà plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février, ne le sera donc plus non plus dans les établissements dédiés aux activités de loisirs (cinémas, théâtres, musées), les restaurants, les débits de boisson, les foires...

En revanche, il "sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal", a ajouté le ministère.

"Le bon sens commande que nous y allions progressivement", a commenté le Premier ministre Jean Castex sur France 2. "Mais si l'immense majorité de nos concitoyens se comporte de manière responsable, on devrait pouvoir finir d'alléger ces contraintes".

Le gouvernement a annoncé cette semaine qu'il envisageait la fin du pass vaccinal pour fin mars ou début avril, alors que la déferlante de contaminations liée à Omicron décroît nettement depuis fin janvier. Jeudi, on recensait ainsi 174.991 cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours contre 289.245 le jeudi précédent, selon Santé publique France.

Mercredi, une nouvelle salve de restrictions doit disparaître avec la réouverture des discothèques ou encore l'autorisation des concerts debout et de la consommation au comptoir dans les bars.

