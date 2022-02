JO-2022: Ayumu Hirano pose un triple en or, Shaun White dépose les larmes

Zhangjiakou (Chine) (AFP) – Un dernier tour - à 1440 degrés - et puis s'en va. La légende du snowboard Shaun White n'a pu s'élever sur le podium du dernier concours de half-pipe de sa carrière aux JO-2022, marqué par la première historique du Japonais Ayumu Hirano enfin titré.

Publicité Lire la suite

"Trois sur cinq, ce n'est pas mal", a commenté le triple champion olympique américain en cinq participations, les yeux verts embués et la gorge étranglée par des sanglots.

Même s'il n'avait pas effleuré le haut du pipe et chuté dans le tout dernier run de sa carrière, une quatrième médaille d'or paraissait hors d'atteinte. Ayumu Hirano, premier et seul snowboardeur de la planète à avoir réussi en compétition un triple cork, en a posé trois en finale. Dont le dernier de ces triples saltos combinés à quatre tours sur lui-même dans l'ultime passage du concours pour prendre la tête.

"Je voulais plus aujourd'hui évidemment", a lâché Shaun White, âgé de 35 ans. "Je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si j'étais monté sur le podium en troisième position, j'aurais voulu être deuxième. Si j'avais été deuxième, j'aurais voulu la première place. C'est juste le combattant qui est en moi. J'en veux toujours plus. Mais, je suis fier, quatrième, c'est génial".

Il n'ajoutera pas une énième médaille à son palmarès sans égal bâti ,en plus de ses trois titres olympiques (2006, 2010 et 2018), de 13 médailles d'or aux Winter X Games, le rendez-vous phare des sports extrêmes hivernaux, un record. Et même de deux autres aux Summer X Games, en skateboard.

Le snowboarder Shaun White après le dernier run de sa carrière, le 11 février 2022 aux Jeux olympiques de Pékin Marco BERTORELLO AFP

Shaun White laisse une autre trace que cette énumération. Combien de sportifs ont incarné à ce point leur discipline ? Ce visage, coiffée d'une crinière rousse - depuis disciplinée - qui lui a valu les surnoms de "Flying Tomato" ou "Red Zeppelin", était celui du snowboard en plein milieu de son âge d'or.

"Le meilleur concours de l'histoire"

"Son héritage transparaît dans chaque rider ici", livre son compatriote Taylor Gold, 5e vendredi. "Nous faisons toutes ces figures en partie grâce à lui. Il a eu une énorme influence sur moi quand j'étais petit. Il était mon idole quand j'avais 10 ou 11 ans".

Ayumu Hirano, 23 ans, sera peut-être celle de la prochaine génération. Le double vice-champion olympique, a enfin pris l'or grâce à un score de 96,00 points devant l'Australien Scotty James (92,50) et le Suisse Jan Scherrer (87,25), monté sur le podium lui aussi grâce à une figure inédite en compétition.

Le champion olympique de snowboard half-pipe Ayumu Hirano, le 11 février 2022 sur le podium des JO de Pékin Marco BERTORELLO AFP

Scherrer a signé un double alley-oop rodeo 1080, soit un double back-flip combiné à trois tours sur lui-même, le tout en attrapant sa planche des deux mains. "C'était le meilleur concours de half-pipe de l'histoire, sans conteste", juge Taylor Gold. Un passage de relais symbolique aussi entre Shaun White et Ayumu Hirano, son dauphin à Pyeongchang il y a quatre ans.

"Quel run! Ce triple (cork) était incroyable", a loué Shaun White. "C'était le plus grand challenge de la journée. Réussir ce run, je sais à quel point il le voulait. Son heure est venue. Je suis heureux pour lui, vraiment".

"Ces jeunes riders ont été sur mes talons tout ce temps-là, souffle le "Red Zeppelin", les yeux rougis. Les voir enfin me surpasser c'est, je pense, ce que j'ai toujours voulu au fond de moi: être enfin battu pour pouvoir partir sans me dire +j'aurais pu le faire+".

© 2022 AFP