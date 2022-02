La Fashion week de New York démarre, encore touchée par le Covid

Une vue de New York et du One World Trade Center, où a lieu vendredi 11 février 2022 l'un des premiers défilés de la Fashion week "automne hiver 2022", photographiés ici le 5 décembre 2021 Patrick Smith GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Fashion week de New York démarre vendredi avec des défilés automne-hiver 2022 de Proenza Schouler et de Christian Cowan, qui va montrer sa collection tout en haut du World Trade Center, sans faire oublier qu'une fois encore le calendrier est bousculé par les absents et le Covid.