Présidentielle: les convois se faufillent dans la campagne

Paris (AFP) – Des convois en route pour Paris, un gouvernement qui dénonce "une instrumentalisation" politique et certains candidats qui disent "comprendre" le mouvement: la crainte d'un retour des "gilets jaunes" plane vendredi sur la campagne présidentielle à deux mois du premier tour.

Avec le retour de l'inflation, les prix de l'énergie qui flambent et la situation sanitaire qui s'améliore, le pouvoir d'achat s'impose de plus en plus comme le sujet numéro.

Selon un sondage Ispos-Soprasteria publié vendredi, la thématique arrive largement en tête (52%) des préoccupations des Français, avec une grosse progression (+ 8 points en un mois), alors que celle pour l'épidémie de Covid régresse fortement (18%, - 17), pour se retrouver au 7e rang.

Soucieux de déminer un sujet qui pourrait mettre en difficulté la campagne d'Emmanuel Macron, le gouvernement a accordé cet hiver des chèques énergie aux plus modestes.

Inspiré des "convois de la liberté" au Canada, la version française se présente aussi comme "l'étape d'après" des manifestations de rue anti-gouvernementales.

Tentatives de "capitalisation"

Fortement secoué par la crise des "gilets jaunes" qui avait duré des mois, l'exécutif suit d'un oeil attentif cette nouvelle éruption de colère, dont l'ampleur reste à déterminer.

Des participants au "convoi de la liberté" se rassemblent à Vimy, le 11 février 2022 dans le Pas-de-Calais Denis Charlet AFP

Alors que quelques milliers d'opposants au pass vaccinal tentaient de rallier dès vendredi soir les abords de la capitale, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a mis en garde contre une "tentative d'instrumentalisation" politique.

"Vous avez des responsables politiques - je ne sais pas si je peux employer ce terme - qui cherchent à capitaliser politiquement sur cette lassitude et cette fatigue en essayant de lancer des mouvements", a-t-il accusé sur Europe 1 en citant nommément Florian Philippot.

Ces déclarations font suite à celles du secrétaire d’État aux Affaires européennes Clément Beaune qui s'en est pris avec virulence mercredi aux manifestants sur LCI: "Ce n'est pas le +convoi de la liberté+ ce convoi-là, c'est le convoi de la honte et de l'égoïsme, ce ne sont pas des patriotes, ce sont des irresponsables".

Le convoi divise les candidats à la présidentielle: "Je ne soutiens pas cette manifestation, je comprends parfaitement l'Etat de ne pas vouloir que Paris soit bloqué", a affirmé le candidat écologiste Yannick Jadot.

Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts et candidat à l'élection présidentielle, à Paris le 2 février 2022 STEPHANE DE SAKUTIN AFP/Archives

A droite, le président des députés LR Damien Abad a dénoncé des convois "de l'oppression".

L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, en revanche, a dit qu'il pourrait "soutenir" les "convois de la liberté", décelant des convergences avec ses propres combats pour le pouvoir d'achat ou contre le pass vaccinal. Quant à la candidate RN Marine Le Pen, elle avait dit mercredi "comprendre" le mouvement des "convois de la liberté", en appelant également ces manifestants à aussi voter à l'élection présidentielle.

Réunion avec Sarkozy

A droite, la candidate LR à l'Elysée Valérie Pécresse rencontrait vendredi Nicolas Sarkozy dans les bureaux de l'ex-chef de l'Etat rue Miromesnil, avant son premier grand meeting de campagne dimanche à Paris avec pour objectif de redynamiser une campagne qui patine depuis quelques semaines.

Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle, en meeting à Ghisoni, le 3 février 2022 en Corse Pascal POCHARD-CASABIANCA AFP

La famille LR tente de serrer les rangs, après la défection d'Eric Woerth mercredi, parti soutenir Emmanuel Macron après 40 ans à droite. Il a été suivi par la maire LR de Calais Natacha Bouchart jeudi soir et vendredi l'ancienne secrétaire d'État Nora Berra.

La candidate socialiste Anne Hidalgo, en grande souffrance dans les sondages, s'envolait, elle, pour les Antilles, pour une tournée en Guadeloupe et en Martinique jusqu'à lundi.

Pour sa part, Emmanuel Macron, toujours pas candidat continue de sillonner la France. Après avoir présenté son plan de relance du nucléaire civil jeudi à Belfort, le président se réunit accueille à Brest avec une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont la moitié présents seront présents, pour s'engager à mieux protéger l'océan.

Emmanuel Macron et le patron de Nestlé Ulf Mark Schneider lors d'un sommet sur l'océan à Brest dans le Finistère, le 11 février 2022 Ludovic MARIN POOL/AFP

Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro, la grande majorité des Français (68%) veulent que le président éclaircisse dès à présent ses intentions, contre 30% qui estime qu'il doit encore patienter avant de déclarer sa candidature.

