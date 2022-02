Présidentielle: Poutou (NPA) "pas rassuré" pour ses parrainages

Paris (AFP) – Le candidat d'extrême gauche à l'élection présidentielle Philippe Poutou "n'est pas rassuré" pour ses parrainages, dénonçant vendredi un "problème politique" avec un "côté anti-démocratique de plus en plus assumé".

Avec 146 parrainages enregistrés par le Conseil constitutionnel, "on n'est pas en retard par rapport à il y a cinq ans, mais on n'est pas rassuré pour autant parce que la situation, on ne la maîtrise pas", s'est plaint sur RMC le candidat du NPA.

Selon lui, "il risque d'y avoir de plus en plus d'élus qui rejettent le parrainage".

Le conseiller municipal de Bordeaux a également critiqué "la banque des parrainages" mise en place par François Bayrou qui a annoncé jeudi la création d'un site proposant aux maires de parrainer les candidats à condition que ces derniers "atteignent 10% dans les sondages".

"Ils n'ont pas le droit de faire ça en fait, ça n'a rien à voir avec les sondages, ça n'a rien à voir avec les scores qu'on peut faire, et là on est sur des consignes de parrainage", a-t-il déploré.

"On voit aussi le côté anti-démocratique, qui est de plus en plus assumé finalement: l'élection doit se faire entre les grosses écuries, entre celles et ceux qui sont favoris dans les sondages et puis les petits ne comptent plus, et ça se dit ouvertement, et ça je pense que c'est un problème politique", a mis en garde M. Poutou.

Le candidat s'est déjà qualifié au premier tour de la présidentielle en 2012 et en 2017, recueillant respectivement 572 et 573 parrainages.

M. Poutou avait obtenu 1,15% des suffrages exprimés en 2012, soit plus de 411.000 voix, et 1,2% des suffrages en 2017, soit près de 400.000 voix.

