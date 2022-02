Une trentaine d'Etats promettent d'en faire plus pour les océans

Le président Emmanuel Macron à l'ouverture du sommet pour l'Océan, le 11 février 2022 à Brest Ludovic MARIN POOL/AFP

Brest (AFP) – Protéger la haute mer et lutter contre l'invasion du plastique : une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement ont promis vendredi à Brest, autour d'Emmanuel Macron, d'en faire plus pour protéger l'océan, indispensable à la régulation du climat et riche en biodiversité, mais mis à mal par les activités humaines.