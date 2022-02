JO-2022/Biathlon: Quentin Fillon Maillet en argent sur le sprint derrière Johannes Boe

Zhangjiakou (Chine) (AFP) – Quatre jours après son sacre sur l'individuel, Quentin Fillon Maillet est devenu vice-champion olympique de sprint (10 km) samedi, aux JO-2022 de Pékin, derrière le Norvégien Johannes Boe, sur le site de Zhangjiakou (Chine).

Publicité Lire la suite

Fillon Maillet, déjà en argent sur le relais mixte il y a une semaine, apporte la septième médaille à la délégation française -une en or et six en argent- alors que les Bleus restaient sur deux jours consécutifs sans médaille.

© 2022 AFP