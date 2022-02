JO-2022: Odermatt sous pression, Pinturault au repos avant le géant

Yanqing (Chine) (AFP) – Immense favori, le Suisse Marco Odermatt est sous pression avant le géant des Jeux olympiques de Pékin dimanche, où l'état physique de son rival français Alexis Pinturault reste incertain après sa chute dans le combiné.

Marco Odermatt, favori sous pression

Le Suisse, impérial cet hiver en Coupe du monde avec six victoires dont quatre en géant, passe pour l'instant à côté de ses Jeux avec une 7e place en descente et une sortie de piste en super-G alors qu'il figurait parmi les favoris.

Battu une seule fois en cinq géants cette saison, Odermatt semble posséder une marge pour s'assurer le podium à Yanqing. Mais ses débuts mitigés pourraient le mettre sous pression et lui rappeler qu'il avait déjà raté les Mondiaux de Cortina d'Ampezzo (Italie) en 2021 (zéro médaille, élimination en géant) au coeur d'une saison réussie.

Le champion du monde: Mathieu Faivre

Le Français, qui a fêté ses 30 ans le mois dernier, n'a pas les résultats escomptés cet hiver avec au mieux une 5e place à Adelboden (Suisse). Après des stages à Vars et dans sa station à Isola 2000, pour "avoir des informations sur le matériel et quelques éléments de réponse", il attaque ses troisièmes Jeux.

"Les choses sont différentes un an après Cortina, l'environnement est différent, la course aussi, la neige aussi, à moi d'essayer de me mettre dans un état d'esprit de conquête, annonce le double champion du monde (géant et parallèle). Je veux donner le meilleur de moi-même, avoir le moins de regrets sur les deux manches. Cortina c'est du passé, ça n'aura pas d'impact sur ce qui se passe ici."

Le Français Mathieu Faivre en action dans le super-G de Coupe du monde à Wengen, en Suisse, le 13 janvier 2022 Fabrice COFFRINI AFP/Archives

Pinturault, au repos

Alexis Pinturault, avec ses 18 victoires en Coupe du monde et ses deux bronzes olympiques (2014 et 2018) dans sa discipline favorite, aurait dû faire partie des favoris.

Mais le Français s'est montré irrégulier cet hiver (deux podiums en cinq courses) et n'a pas encore gagné. Surtout, il s'est fait mal à l'épaule droite à l'occasion d'une chute lors du slalom du combiné jeudi.

Alexis Pinturault aidé par un membre du staff des Bleus après sa chute en slalom de combiné aux Jeux de Pékin, le 10 février 2022 Fabrice COFFRINI AFP

Apparu en pleurs devant la presse, marqué par son échec et la possibilité de finir ses JO sur cette chute, les examens médicaux se sont montrés "rassurants" selon le comité olympique français, avec une "contusion simple" de l'épaule. Pinturault est resté au repos vendredi et devrait remonter sur les skis samedi.

L'outsider: Manuel Feller

L'Autrichien à l'allure unique sur le circuit - cheveux longs, bouc-moustache, gros tatouages et regard halluciné - est déjà monté trois fois sur le podium cet hiver en géant.

Le roi de la prise de risque s'est fait peur en étant contaminé au Covid-19 fin janvier, mais est bien présent en Chine où il est venu encourager son coéquipier Johannes Strolz, champion olympique du combiné jeudi.

