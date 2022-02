La menace d'une invasion imminente de l'Ukraine plombe Wall Street

Un opérateur au New York Stock Exchange

New York (AFP) – Wall Street s'est raidie vendredi après la clôture des places européennes, affolée par la possible invasion imminente de l'Ukraine par la Russie qui a plombé les actions.

Publicité Lire la suite

Plus tôt, les indices européens avaient continué de baisser, comme la veille, afin de s'aligner avec les pertes de Wall Street de jeudi. Paris a cédé 1,27%, Milan 0,82%, Francfort 0,42% et Londres 0,15%.

Après la clôture des marchés européens, un journaliste de la chaîne publique américaine PBS a affirmé que le gouvernement américain était convaincu que le président russe Vladimir Poutine avait "décidé d'envahir l'Ukraine" et avait informé de sa décision le commandement militaire russe.

La Maison Blanche a démenti, par la voix du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, qui a néanmoins indiqué qu'il existait une "possibilité très réelle" d'une attaque russe.

"Les nouvelles sur l'Ukraine et la Russie ont asséné un nouveau coup aux marchés, qui étaient déjà vacillants", a réagi Cliff Hodge, responsable de l'investissement chez Cornerstone Health. "La fuite vers les actifs sûrs est enclenchée."

Après être monté à 2,06%, son plus haut niveau depuis fin juillet 2019, le taux des emprunts d'État américains à dix ans s'est ainsi violemment replié, jusqu'à 1,91%, à mesure que les investisseurs se ruaient sur les obligations (prix et taux évoluent en sens opposés).

"Si une invasion se produisait", a anticipé John Lynch, responsable de l'investissement chez Comerica Wealth Management, "il est concevable que les actions connaissent une nouvelle baisse de 10% environ, les investisseurs vendant d'abord et posant des questions plus tard."

Parmi les rares valeurs à surnager vendredi à New York, les pétrolières, comme Chevron (+2,04%), ExxonMobil (+2,52%) et Marathon Petroleum (+1,82%), ainsi que le groupe chimique Dow (+0,23%) ou la minière Mosaic (+2,07%).

Côté baisse, le rouge était partout, y compris parmi les plus importantes capitalisations de Wall Street, d'Apple (-2,02%) à Microsoft (-2,43%), en passant par Meta (Facebook), qui a repris sa glissade (-3,74%), entamée il y a un peu plus d'une semaine.

Sans surprise, les cours du pétrole se sont enflammés, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril accrochant même 95,66 dollars, à portée du seuil psychologique des 100 dollars.

Il a finalement terminé sur un bond de 3,31% à 94,44 dollars, au plus haut depuis septembre 2014.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars a pris 3,58% à 93,10 dollars, également au plus haut depuis plus de sept ans.

Jugée comme la devise la plus sûre par les cambistes, le yen a bondi de 1,73% face à l'euro, un écart exceptionnel pour le marché des changes. Autre valeur refuge, le dollar a aussi avancé face à l'euro et s'affichait vendredi soir à 1,1349 dollar, en hausse de 0,68%.

Souvent fuies lorsque l'appétit pour le risque disparaît, les cryptomonnaies étaient massivement vendues. Le bitcoin perdait 3,52%, à 42.551,70 dollars, et l'ethereum, 6,21%.

bur-pan-jvi-tu/bt/spi

© 2022 AFP