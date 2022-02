Racisme et discriminations: l'envers du décor de l'usine californienne de Tesla

Le parking de l'usine Tesla à Fremont, le 10 février 2022, que la Californie a qualifié de lieu de travail "racialement ségrégué" dans une plainte déposée mercredi JOSH EDELSON AFP

5 mn

San Francisco (AFP) – Les prouesses économiques et technologiques de Tesla ont longtemps occulté les critiques contre son fantasque patron Elon Musk et les plaintes de certains employés. Mais des accusations de "ségrégation raciale" et de harcèlement sexuel sur son site californien jettent l’opprobre sur l'entreprise automobile la plus valorisée en Bourse.