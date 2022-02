A Montpellier, Mélenchon cogne contre une situation sociale "caricaturale"

Jean-Luc Mélenchon lors du meeting de La France Insoumise à Montpellier, le 13 février 2022 Pascal GUYOT AFP

Montpellier (AFP) – "On me dit caricatural, oui, parce que la situation est caricaturale": Jean-Luc Mélenchon a brocardé les inégalités et "profiteurs de crise", dimanche devant quelque 8.000 sympathisants à Montpellier, exposant son plan pour un gouvernement "par les besoins".