NBA: les Warriors de justesse face aux Lakers, les Blazers renversent les Knicks

Los Angeles (AFP) – Klay Thompson (33 points) a bien aidé les Golden State Warriors à battre les Lakers de justesse (117-115) samedi en NBA, tandis que les Blazers de Portland ont renversé les Knicks de New York, toujours inconstants.

Pour les Warriors, le revenant Thompson, 32 ans, a marqué seize de ses 33 points (meilleur total de la saison) dans le dernier quart-temps et remis son équipe dans le bon sens, après deux défaites d'affilée.

"On s'est bien amusé. Ca m'est égal si j'en rate quelques-uns, car j'ai toujours confiance dans le prochain panier", a résumé Thompson, qui ne jouait que son quatorzième match cette saison après deux ans d'absence en raison d'une série de grosses blessures.

Lors de ce match, LeBron James est devenu le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA en saison régulière et play-offs cumulés, dépassant, avec 44.152 points, Kareem Abdul-Jabbar.

Mais la star des Lakers n'a pas réussi à convertir trois lancers francs qui auraient envoyé le match en prolongations. Le score était de 117-114 pour les Warriors, il restait deux secondes, la star des Lakers a raté le premier, réussi le deuxième et visé l'arceau volontairement lors du troisième pour espérer donner une nouvelle possession aux siens, mais les Warriors ont sorti la balle de la raquette.

Les Knicks encore en échec

Dans un autre match à suspense de cette soirée très agitée, les Blazers de Portland sont parvenus à remonter un handicap de 23 points face aux Knicks de New York (112-103). Comme un symbole, un panier à trois points du jeune meneur Anfernee Simons, qui incarne le futur de la franchise, a permis aux Blazers de passer en tête trois minutes avant le buzzer.

Simons a empilé trente points et huit passes décisives pour les Blazers, ultra-dominés pendant le troisième quart-temps mais implacables dans le dernier, grâce notamment à Josh Hart, arrivé jeudi dans le trade qui a envoyé CJ McCollum aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans, et auteur de 23 points pour ses débuts.

"C'était fou", a résumé Hart, "Je vais certainement adorer jouer ici". Cette deuxième victoire d'affilée pour les Blazers, après six défaites de rang, a aussi été marquée par les contributions de Ben McLemore (17 points), Jusuf Nurkic (douze pts, vingt rebonds) et Justise Winslow (14 pts).

Du côté des Knicks, et malgré l'efficacité de l'ailier fort Julius Randle (28 points, seize rebonds), ou les 23 points de Kemba Walker, les 17 dernières minutes des Blazers ont fait très mal : 53-21 et un résumé lucide par Walker. "On s'est effondré. C'est très décevant."

Circonstances atténuantes, les Knicks ont perdu deux joueurs importants dans ce dernier quart-temps désastreux, Mitchell Robinson (entorse de la cheville gauche) et Cam Reddish (idem à droite).

A l'Est, les pivots dominent

A Philadelphie, Joel Embiid a été l'auteur d'une nouvelle grande performance, en finissant le match avec 40 points, 14 rebonds, dix passes décisives et trois interceptions, de quoi permettre aux 76ers de venir à bout des Cavaliers de Cleveland 103-93.

Le pivot camerounais, qui pourrait être élu MVP de la saison régulière, a enchaîné son 22e match en marquant au moins 25 points.

A Miami, un autre pivot, Bam Adebayo, a été très en verve (19 pts, 14 rbds) et a permis au Heat d'infliger aux Brooklyn Nets leur onzième défaite d'affilée (115-111).

Le match aurait toutefois pu basculer dans l'autre sens : les New-Yorkais, menés de 21 points, sont revenus à un point, grâce à 18 points d'affilée marqués par Kyrie Irving et un trois-points du jeune Cam Thomas, à 38 secondes du buzzer. En vain.

