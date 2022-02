Covid-19: moins de patients à l'hôpital et dans les services de réanimation

Paris (AFP) – Le nombre de personnes à l'hôpital et dans les services de réanimation en raison du Covid-19 a continué de refluer lundi, de même que le nombre de cas détectés, selon les derniers chiffres officiels.

Les hôpitaux français comptent actuellement 31.532 patients atteints du Covid contre 31.621 dimanche (et 33.447 il y a une semaine). Le nombre de nouvelles admissions (2.215) était toutefois en hausse par rapport à la veille (697) ou à sept jours auparavant (328).

Le nombre de personnes hospitalisées dans les services de soins critiques, qui soignent les cas les plus graves, notamment en réanimation, est également en recul, avec 3.296 malades (dont 311 admissions quotidiennes) contre 3.305 la veille, et 3.622 il y a une semaine. Ce chiffre est en baisse depuis plusieurs jours.

Désormais largement dominant, le variant Omicron provoque des formes moins graves de Covid, ce qui se traduit par des séjours moins longs à l'hôpital et un moindre risque de passage en réanimation.

Du côté des contaminations, la décrue se poursuit, confirmant que la cinquième vague de l'épidémie a amorcé son reflux. En 24 heures, 26.475 cas positifs ont été enregistrés, contre 86.562 dimanche. Les chiffres sont toujours moins élevés le lundi à cause du week-end. Mais sur une semaine, la décrue se poursuit également: en moyenne sur les sept derniers jours, cet indicateur s'élève à 132.990 contre 237.663 le lundi précédent.

Les décès, en forte hausse depuis novembre, restent à un niveau élevé, essentiellement chez des non vaccinés et des immunodéprimés: 385 personnes ont été tuées par la maladie en 24 heures, et 107 la veille.

Quelque 54,1 millions de personnes ont désormais reçu au moins une injection (80,3% de la population totale) et 53 millions sont complètement vaccinées (78,7% de la population). 37,86 millions de personnes ont reçu une dose de rappel.

A partir de mardi, pour conserver un pass vaccinal valide, la dose de rappel des vaccins contre le Covid-19 devra être réalisée au plus tard quatre mois après la fin du schéma vaccinal initial, sauf pour ceux qui ont contracté la maladie depuis lors.

Le délai maximal pour le rappel était jusqu'ici de sept mois.

