JO-2022: "Pourquoi pas six sur six ?" Fillon Maillet a "pensé" au Grand Chelem en biathlon

Quentin Fillon Maillet au tir debout en sprint de biathlon des Jeux de Pékin, le 12 février 2022 à Zhangjiakou Jewel SAMAD AFP/Archives

Zhangjiakou (Chine) (AFP) – "Pourquoi pas six sur six ?": Quentin Fillon Maillet a admis avoir "pensé" au Grand Chelem qu'il peut réaliser aux JO-2022 s'il monte sur le podium lors de ses deux dernières épreuves de biathlon en plus de ses quatre médailles déjà gagnées, a-t-il livré lundi.