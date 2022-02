La Bourse de Paris accroît ses pertes et perd plus de 3%

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ERIC PIERMONT AFP/Archives

Paris (AFP) – La Bourse de Paris creusait ses pertes lundi matin peu après l'ouverture et perdait plus de 3%, plombée par les tensions entre la Russie et l'Ukraine.