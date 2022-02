Les Oscars se dotent d'un prix du public, via un vote sur Twitter

Une statuette des Oscars lors d'une diffusion de la cérémonie à Paris le 26 avril 2021 Lewis Joly POOL/AFP/Archives

Los Angeles (AFP) – Les Oscars, récompenses suprêmes du cinéma américain, ont annoncé lundi la création d'un prix du public qui célébrera le mois prochain le film le plus populaire de la saison et qui sera désigné via un vote organisé sur Twitter.