Mort de Ivan Reitman, réalisateur de la comédie "SOS Fantômes"

Los Angeles (AFP) – Le cinéaste canadien Ivan Reitman, à qui l'on doit les comédies américaines "SOS Fantômes", "Jumeaux" et "Un flic à la maternelle", est mort à l'âge de 75 ans, a annoncé lundi Sony Pictures.

"Un grand talent et un homme d'une grande finesse; il nous manquera beaucoup" a déclaré Tom Rothman, le patron de la société de production Sony Pictures, via Twitter.

Après avoir produit "American College", comédie culte aux Etats-Unis sur la vie étudiante, il avait engrangé un immense succès comme réalisateur avec "SOS Fantômes" ("Ghostbusters") en 1984, demeuré, avec sa bande originale devenue un tube, une référence pour plus d'une génération.

A la recherche des spectres et autres ectoplasmes, les quatre personnages en combinaison de sapeur-pompier sillonnaient New York pour sauver la ville des esprits malveillants - un scénario qui sera repris et détourné jusqu'à l'épuisement. Le film offre aussi à Bill Murray son premier grand rôle.

Ce sera ensuite avec Arnold Schwarzenegger qu'il réalisera ses autres grandes comédies, "Jumeaux" (1988), avec Danny DeVito, et "Un flic à la maternelle" (1990), où il parvient à faire dévier l'immense acteur de ses rôles bourrés de testostérone.

Il poursuit sa carrière en réalisation avec notamment "Sex Friends" en 2011 avec Natalie Portman.

Né en Tchécoslovaquie en 1946, il a ensuite grandi au Canada avant de devenir l'un des grands noms de la comédie populaire à Hollywood. Son fils, Jason Reitman, est le réalisateur notamment de "Thank You for Smoking" et de l'oeuvre loufoque "Juno".

"Je suis très attristée par la disparition d'Ivan Reitman, un grand cinéaste avec lequel j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler", a tweeté l'actrice Ernie Hudson, qui avait tourné sur "SOS Fantômes".

Contactée par l'AFP, sa famille n'a pas répondu dans l'immédiat.

