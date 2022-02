Très volatile avec l'Ukraine, Wall Street termine en petite baisse

L'entrée de la station de métro Wall Street, à New York ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé une séance très volatile lundi, marquée par les inquiétudes que suscitent la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine et l'appréhension des futures hausses de taux de la Fed.