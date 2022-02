JO-2022: Quentin Fillon Maillet, 10e sportif quintuple médaillé sur une même édition des Jeux d'hiver

Le Français Quentin Fillon Maillet médaillé d'or de la poursuite en biathlon lors des JO de Pékin 2022 à Zhangjiakou en Chine le 14 février 2022 Tobias SCHWARZ AFP

1 mn

Zhangjiakou (Chine) (AFP) – En décrochant l'argent en relais avec Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet est devenu le 10e sportif à décrocher cinq médailles sur une même édition des Jeux d'hiver, toutes nationalités confondues, et le troisième Français, Jeux d'été et d'hiver confondus.