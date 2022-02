Jusqu'à 30 cm de montée des eaux sur les côtes américaines d'ici 2050 (rapport)

Washington (AFP) – Le niveau de la mer le long des côtes des Etats-Unis devrait monter d'en moyenne 25 à 30 centimètres durant les 30 prochaines années, soit autant que la hausse mesurée durant les 100 dernières années, selon un nouveau rapport américain.

Publicité Lire la suite

Ce niveau sera variable en fonction des régions, précise l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA), qui a dirigé ce rapport auquel ont contribué six agences au total, dont la Nasa.

A cause de ces changements, les inondations côtières seront bien plus fréquentes, "même en l'absence de tempêtes ou de fortes précipitations", souligne la NOAA.

Ainsi, d'ici 2050, les inondations dites modérées provoquant des dommages seront en moyenne dix fois plus fréquentes qu'aujourd'hui -- passant d'un événement survenant tous les 2 à 5 ans à plusieurs fois par an. Et les inondations "majeures" surviendront elles cinq fois plus fréquemment.

"Ces nouvelles données sur la hausse du niveau de la mer sont la toute dernière confirmation que la crise climatique (...) est une alerte rouge", a commenté Gina McCarthy, conseillère nationale sur le climat auprès de la Maison Blanche, citée dans un communiqué.

"Nous devons redoubler nos efforts pour réduire les gaz à effet de serre qui provoquent le changement climatique, tout en aidant les communautés côtières à mieux s'adapter face à la montée du niveau de la mer", a-t-elle ajouté.

A cause des émissions relâchées jusqu'ici, une élévation du niveau de la mer de 60 centimètres sur les côtes américaines entre 2020 et 2100 est "de plus en plus probable", selon le rapport.

Ce dernier a été réalisé à partir d'observations satellites, de relevés de marégraphes, et de modèles climatiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Dans le détail, la montée du niveau de la mer d'ici 2050 devrait être de 25 à 35 cm pour la côte Est américaine, de 35 à 45 cm pour la côte du golfe du Mexique, et de 10 à 20 centimètres sur la côte Ouest.

Le précédent rapport sur le sujet datait de 2017.

"Ces données actualisées peuvent guider les communautés côtières et les autres (...) et les aider à prendre les décisions intelligentes afin de sécuriser les personnes et les propriétés sur le long terme", a déclaré Rick Spinrad, administrateur de NOAA.

© 2022 AFP