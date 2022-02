Présidentielle: Nathalie Arthaud obtient les 500 parrainages

Paris (AFP) – La candidate de Lutte ouvrière (LO) Nathalie Arthaud a obtenu les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à la présidentielle, cee que le communiste Fabien Roussel, l'iconoclaste Jean Lassalle et l'écologiste Yannick Jadot ne sont pas loin d'obtenir, selon la liste publiée mardi par le Conseil constitutionnel.

Publicité Lire la suite

Le Conseil constitutionnel a validé ce mardi 1.851 nouveaux parrainages, portant le total à 8.076 - des chiffres qui doivent encore recevoir une validation définitive, car il faut que les parrainages proviennent d'au moins 30 départements différents.

Avec 509 signatures, Mme Arthaud devient ainsi la troisième femme à disposer des précieuses signatures pour être formellement candidate le 10 avril, après la candidate LR Valérie Pécresse, qui caracole en tête avec 1.824 paraphes et la socialiste Anne Hidalgo (1.007). Le quatrième qualifié est le président Emmanuel Macron, qui n'a pas encore formalisé sa candidature, avec 1.260 parrainages.

D'autres prétendants à l'Elysée se rapprochent de la barre des 500 signatures, en premier lieu le communiste Fabien Roussel (492), suivi par le député Jean Lassalle (471) et l'écologiste Yannick Jadot (450).

Plus loin, arrivent le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (360), devant l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon (332) au coude-à-coude avec Marine Le Pen (331). Puis Eric Zemmour (250) et François Asselineau (210), qui devancent le NPA Philippe Poutou (188), le syndicaliste Annasse Kazib (116), l'ex-Garde des sceaux Christiane Taubira (73) et l'animaliste Hélène Jouy (70).

A noter que l'ex-président socialiste François Hollande et l'ex-candidat à la primaire LR Michel Barnier, qui ne sont officiellement pas candidats, ont reçu chacun un parrainage.

Près de 42.000 élus, dont 34.000 maires, peuvent accorder leur parrainage. Ils ont jusqu'au 4 mars à 18H00 pour les transmettre au Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel met en ligne sur son site deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, la liste actualisée en temps réel.

© 2022 AFP