Sarah Palin perd son procès en diffamation contre le New York Times

L'ancienne gouverneure de l'Alaska Sarah Palin à sa sortie d'un tribunal à New York, le 3 février 2022 Yuki IWAMURA AFP

2 mn

New York (AFP) – Le jury d'un tribunal civil de Manhattan a débouté mardi l'ancienne gloire du Tea Party américain, Sarah Palin, qui demandait la condamnation pour diffamation du New York Times, dans une affaire scrutée par les défenseurs de la liberté d'expression et de la presse.