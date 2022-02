Chili: mort de la dernière locutrice d'une langue autochtone non-écrite

Cristina Calderon, la plus érudite locutrice de la langue yagan, le 23 avril 2017 à Puerto Williams, à l'extrême sud du Chili

Santiago du Chili (AFP) – La dernière locutrice de la langue non-écrite du peuple Yagan, habitants des régions glacées de l'extrême sud du Chili, est décédée à l'âge de 93 ans, a annoncé mercredi à Santiago sa fille, membre de l'Assemblée constituante.

Publicité Lire la suite

"Ma mère, Cristina Calderon, est décédée. Je suis profondément attristée de ne pas avoir été avec elle au moment de son départ. C'est une triste nouvelle pour les Yagans", a écrit sur Twitter Lidia Gonzalez Calderon, vice-présidente adjointe de l'Assemblée chargée de la rédaction d'une nouvelle Constitution pour le Chili.

"Tout le travail que j'accomplis actuellement (au sein de l'Assemblée constituante) je le fais en son nom", a-t-elle ajouté.

Les Yagan sont considérés comme les habitants les plus australs du globe après avoir peuplé, il y a plus de 6.000 ans, le cap Horn et la Grande île de la Terre de feu, à la pointe sud du continent américain. Ce peuple de navigateurs aguerris a longtemps été nomade.

Leur population atteignait 3.500 personnes avant l'arrivée des Européens dans cette zone, au XIXe siècle.

Cristina Calderon (c) et sa famille à Puerto Williams en avril 2017, à l'extrême sud du Chili Martin BERNETTI AFP/Archives

Elle a ensuite chuté brutalement en quelques décennies, notamment à cause des maladies véhiculées par les colons.

Celle que ses proches appelaient "grand-mère Cristina" était devenue un symbole de la résistance culturelle des peuples indigènes du Chili.

"Je suis la dernière oratrice yagan. D'autres comprennent encore mais ils ne parlent pas et ne savent pas comme moi", avait déclaré Cristina Calderon en 2017 à un groupe de journalistes qui lui rendaient visite dans le village d'Ukika.

C'est là que vivent la plupart des quelque 100 descendants des Yagans qui survivent encore, à un kilomètre de Puerto Williams, la ville la plus au sud de la planète, au sud d'Ushuaïa (Argentine).

Après la mort de sa sœur Ursula, le gouvernement chilien a reconnu Cristina Calderon en 2009 comme un "trésor humain vivant", soulignant son travail en tant que dépositaire et diffuseur de la langue et des traditions de son peuple.

Jusqu'aux dernières années de sa vie, elle s'est consacrée à l'artisanat et a réussi à transmettre à l'une de ses petites-filles et à une nièce une partie de son savoir sur cette langue non-écrite et mélodique en voie d'extinction.

Cristina Calderon (g), aux côtés de l'une de ses petites-filles, tient un exemplaire de son livre, en avril 2017 à Puerto Williams, à l'extrême sud du Chili Martin BERNETTI AFP/Archives

"D'autres générations connaissent également la langue yagan mais pas au niveau de Cristina, il y aura donc une perte irréparable", avait averti il y a cinq ans l'anthropologue Maurice van de Maele.

Le président élu du Chili Gabriel Boric, originaire de Punta Arenas, au sud du Chili, a dit sur Twitter déplorer la mort de Cristina Calderon, mais a souligné que "son amour, ses enseignements et ses luttes depuis le sud du monde, là où tout commence, vivront à jamais".

© 2022 AFP