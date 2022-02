Confidentialité et pub ciblée, la chèvre et le chou des géants numériques

Au siège de Meta à Menlo Park, en Californie, le 28 octobre 2021 JUSTIN SULLIVAN GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives



San Francisco (AFP) – Facebook et Google cherchent désespérément le bon équilibre entre la confidentialité des données de leurs utilisateurs et les besoins du ciblage publicitaire, alors que les régulateurs font monter la pression et qu'Apple modifie unilatéralement ses règles.