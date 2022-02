Golf: Tiger Woods "peut revenir" sur le PGA Tour, mais il ne sait pas quand...

Le golfeur américain Tiger Woods, lors d'une conférence de presse, le 16 janvier 2022 à Los Angeles, à la veille du début du tournoi PGA au Riviera Country Club Robyn Beck AFP

2 mn

Los Angeles (AFP) – Tiger Woods se sent capable de revenir un jour sur le circuit professionnel de golf, à 46 ans, mais il n'a aucune idée de la date à laquelle ce serait possible, un an après son grave accident de voiture.