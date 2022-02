MATISSE dévoile les dessous d'un noyau galactique actif

Vue d'artiste fournie par l'Observatoire européen austral du noyau galactique actif de M77, montrant le noyau abritant un trou noir supermassif, ceinturé de poussières et de gaz, des jets de plasma partant à la verticale et des fontaines de matière retombant sur les disques, le 16 février 2022 M. KORNMESSER, L. CALCADA European Southern Observatory/AFP

Paris (AFP) – Les astronomes disposent pour la première fois d'une image détaillée d'un noyau galactique actif, la structure de poussière et de gaz enveloppant un trou noir supermassif et qui est un des objets les plus lumineux de l'Univers.