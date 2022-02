Wall Street ouvre en baisse, regain d'inquiétude sur l'Ukraine et la Fed

Des opérateurs au New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mercredi, indisposée par des déclarations alarmantes sur l'Ukraine et un nouvel indicateur américain qui alimente le scénario d'un durcissement monétaire marqué.