JO-2022: "Je me sens ridicule", souffle Shiffrin, encore sortie de piste

Yanqing (Chine) (AFP) – "Je me sens ridicule", a confié Mikaela Shiffrin, sortie de piste jeudi dans le combiné alpin pour la troisième fois des Jeux olympiques de Pékin, dont elle repartira sans médaille individuelle, un terrible échec pour cette championne au palmarès immense.

Triple médaillée olympique (or du géant en 2014, or du slalom et argent du combiné en 2018), Shiffrin est sortie en géant, en slalom et donc en combiné, alors qu'elle brille habituellement par sa sûreté technique. Il lui reste le parallèle par équipes samedi.

QUESTION: Comment avez-vous abordé votre journée?

REPONSE: "Je me sentais calme, j'avais un bon plan d'attaque pour la descente, j'ai bien skié la piste. Après dans ma tête je savais que j'avais l'opportunité de gagner une médaille. J'ai monté le tempo en slalom, mais si vous comparez à la course de slalom (la semaine dernière), j'étais plus calme. J'avais un bon ressenti sur ces neuf premières portes. Ca fait un bon feeling en slalom, mais deux sorties de piste... Je ne voulais pas skier sur la défensive pour protéger je ne sais quelle avance après la descente sur les autres spécialistes du slalom. Je voulais faire un bon slalom. Ce n'était pas trop me demander je pense. C'est ce que j'ai commencé à faire, puis je suis sortie..."

Q: Avez vous subi une pression particulière?

R: "Les gens disent que c'est une histoire de pression, il y a eu des moments pendant les Jeux où j'ai ressenti une forte pression, les attentes, mais ça ne m'a pas affectée pendant mes courses de manière générale, et ce n'était certainement pas supérieur à ce que j'avais déjà connu dans ma carrière, aux Mondiaux, aux derniers JO... La pression est toujours là, et ça ne me gêne pas, elle m'est familière. Parfois je suis un peu plus tendue mais je peux quand même bien skier. Aujourd'hui je sentais un mental calme, solide. Bien sûr je voulais gagner une médaille, mais je voulais avant tout m'offrir une nouvelle manche de slalom sur cette piste. Ce qui me déçoit encore plus que de repartir des Jeux sans médaille individuelle, c'est que j'ai manqué toutes les occasions que j'ai eues en slalom ici."

Q: Comment avez-vous vécu ces Jeux?

R: "Ce sont des Jeux éprouvants. Ma préparation a été bonne, les choses s'emboîtaient bien. Mais c'est ça le sport, tu peux être tout à fait prête, parfois ça marche et parfois non. Je ne sais pas pourquoi je suis revenue sur la piste à chaque fois. Je vais revenir demain pour quelques runs de parallèle parce que je suis une idiote! (ironique). Réussir de beaux virages reste agréable, c'est ce que j'ai fait pendant deux semaines, j'aurais aimé pouvoir le montrer. Là je me sens ridicule. Je me pose beaucoup de questions. Je suis déçue et frustrée. Je sais aussi qu'il va y avoir cet amas de mauvais commentaires sur la façon dont j'ai lamentablement échoué ces dernières semaines. C'est étrange, mais je n'en ai même pas peur parce que je n'ai plus aucune énergie à y consacrer."

Propos recueillis en zone mixte

