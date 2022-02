JO-2022: Martin Fourcade a remporté son nouveau défi olympique

Pékin (AFP) – L'ancien biathlète Martin Fourcade, déjà président de la commission des athlètes de Paris-2024, va maintenant rejoindre celle du Comité international olympique (CIO), élu par ses pairs jeudi à Pékin en marge des Jeux olympiques 2022.

Publicité Lire la suite

Parmi les seize candidats en lice pour les deux sièges en jeu, le Français de 33 ans est celui qui a obtenu le plus de suffrages avec 971 votes sur les 2.307 exprimés du 27 janvier au 17 février par les participants aux JO-2022.

C'est derrière un écran d'ordinateur depuis sa chambre olympique de Zhangjiakou que le Catalan a suivi l'annonce de ces résultats qui le propulsent encore un peu plus vers les sommets des institutions sportives.

Il rejoint pour huit ans cette commission dont la mission est "de représenter les athlètes et de les soutenir, sur l'aire de compétition comme hors de celle-ci".

"Je suis heureux et honoré d’intégrer la commission. Je suis un passionné de sport depuis tout petit. J’ai eu la chance de vivre en vacances les JO d'Atlanta en 1996, quand j’étais petit. J’ai eu la chance de voir mon grand frère (Simon en biathlon, NDLR) participer aux JO en 2006. J’ai moi-même participé à ceux de Vancouver, de Sotchi et de Pyeongchang, j’y ai remporté plus de médailles que ce que je l’aurais imaginer", s'est réjoui Fourcade pendant la conférence de presse organisée en visio-conférence pour les athlètes qui n'étaient pas à Pékin.

Sensible à "l'environnement"

Fourcade qui a mis un terme à sa carrière en mars 2020 avec l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du biathlon, sera le quatrième Français à la session du CIO avec Guy Drut, Jean-Christophe Rolland et David Lappartient, le président la Fédération internationale de cyclisme (UCI) qui sera officiellement élu samedi.

La skieuse suédoise Frida Hansdotter occupera le second siège qui était ouvert à élection au sein de cette commission, après avoir reçu 694 votes.

"Je crois aux valeurs du sport, de l’olympisme. J'ai envie de les porter au sein du CIO et de contribuer à défendre la voix des athlètes", a-t-il plaidé.

Entre le dopage, l'environnement, les intrusions de débat politique dans l'olympisme (avec la question des droits de l'Homme) et la parité, les sujets ne manquent pas pour le Catalan.

L'ex-skieuse suédoise Frida Hansdotter venue soutenir la candidature de Stockholm/Are pour les Jeux de 2026 à Lausanne, le 24 juin 2019 JEAN-CHRISTOPHE BOTT POOL/AFP/Archives

"On ne se présente pas à la commission des athlètes avec un programme mais pour représenter les athlètes avec des convictions, avec une sensibilité. En venant des sports d’hiver, on a une sensibilité pour la nature, l'environnement", a-t-il expliqué.

"Pour moi l'un des défis des prochaines années, pour l'olympisme et la société en général, sera de répondre aux enjeux environnementaux. Les athlètes ont un rôle à jouer", a affirmé Fourcade, qui se veut proche de ceux qui lui ont fait confiance.

"Apporter (sa) pierre"

"Il faudra être aussi au contact des athlètes le plus possible pour arriver à comprendre leurs besoins. C'est une mission que j'occupe déjà pour Paris-2024, et je vais essayer de continuer cette mission au sein du mouvement olympique", a ajouté le quintuple champion olympique.

Dans sa carrière, Fourcade, qui est consultant pour une chaîne de télévision sur ces JO-2022, a remporté cinq titres olympiques, 13 titres mondiaux, sept fois de suite le classement général de la Coupe du monde et un total de 83 succès individuels en Coupe du monde.

Martin Fourcade vainqueur du relais mixte de biathlon des jeux de Pyeongchang, le 20 février 2018 FRANCK FIFE AFP/Archives

"Ce n’est pas un aboutissement mais c’est un plaisir de pouvoir contribuer et apporter ma pierre au mouvement sportif. J’ai eu la chance de voyager sur beaucoup de sports cette année et je pense qu'on ne peut pas représenter les athlètes si on ne les connait pas. Si je peux faire un voeu pour moi-même dans les prochaines années c'est de garder ce contact avec les sportifs pour les représenter au mieux", a-t-il conclu, applaudi avec Frida Hansdotter par les candidats malheureux.

Dès 2018, Fourcade avait montré son intérêt pour ce poste, mais deux personnalités de même nationalité ne peuvent pas siéger à la commission des athlètes et celle-ci comptait déjà à l'époque un Français dans ses rangs, Tony Estanguet, qui a quitté ce poste l'été dernier.

© 2022 AFP