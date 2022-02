La justice "va plus vite" et "travaille mieux" selon Eric Dupond-Moretti

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti à Paris, le 26 novembre 2021 Martin LELIEVRE AFP/Archives

Paris (AFP) – "La justice va plus vite, travaille mieux et est plus proche des Français", a affirmé jeudi le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti en défendant "bec et ongles" le bilan de la justice de proximité lancée il y a un an.