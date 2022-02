JO-2022: Quentin Fillon Maillet porte-drapeau français à la cérémonie de clôture

La joie du Français Quentin Fillon Maillet, champion olympique de la poursuite aux Jeux de Pékin, le 13 février 2022 sur la piste du centre national de biathlon à Zhangjiakou celebrates with the national flag after winning the Biathlon Men's 12.5km Pursuit event, on February 13, 2022 at the Zhangjiakou National Biathlon Centre, during the Beijing 2022 Winter Olympic Games.

Tobias SCHWARZ AFP/Archives