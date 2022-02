Législatives: l'écolo Matthieu Orphelin ne se représente pas

Paris (AFP) – Député écologiste du Maine-et-Loire et ex-porte-parole de Yannick Jadot, Matthieu Orphelin a annoncé vendredi qu'il ne se représentait pas aux législatives de juin, mettant en avant sa volonté de "mener différemment" ses combats.

"Politiquement, tout me pousse à y retourner", mais "personnellement, la décision est plus complexe", entre un "burn-out fin 2019" et la résolution de "ne pas devenir un professionnel de la politique", explique l'élu de 49 ans, dans un billet publié sur Twitter.

M. Orphelin liste les "combats gagnés et perdus" en cinq ans: fin de la production d'hydrocarbures votée en 2017, loi climat même insuffisante, extension du chèque énergie, plan vélo... mais pas d'ISF climatique, d'éco-conditionnalité des aides aux entreprises ou encore de reconnaissance du vote blanc.

Il se désespère de voir "les écologistes et les partis de gauche se lancer en 2022 dans des guerres fratricides et préférer perdre seuls que de gagner ensemble". Et juge qu'il faut "refonder la place de l'écologie en politique".

Mais il éprouve le besoin et "l'envie de (se) ressourcer, de (se) régénérer, de mener différemment (ses) combats".

Fin novembre, M. Orphelin avait été "mis en retrait de ses responsabilités" de porte-parole dans la campagne présidentielle des écologistes, sur fond notamment de désaccords stratégiques.

Elu pour la première fois député en juin 2017 sous l'étiquette LREM, cet ancien proche de Nicolas Hulot avait quitté le groupe majoritaire en février 2019, en invoquant notamment des avancées insuffisantes sur les "enjeux climatiques, écologiques et sociaux". Il avait souvent exprimé une voix dissonante, refusant d'être la "caution verte" de la majorité.

Le député avait ensuite fondé et co-dirigé en 2020 le groupe Ecologie Démocratie Solidarité à l'Assemblée.

L'an dernier pour les élections régionales, M. Orphelin avait conduit une liste EELV-PS en Pays-de-la-Loire, arrivée deuxième (34,9% des voix) derrière la présidente sortante de la région, Christelle Morançais (LR).

Cet ingénieur de formation, qui a fait carrière à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), reste conseiller régional d'opposition.

