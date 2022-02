Duplantis: "Je n'arrive pas à sortir le record du monde de mon esprit"

Birmingham (Royaume-Uni) (AFP) – Le Suédois Armand Duplantis a fait part samedi de sa frustration après avoir échoué à battre son propre record du monde du saut à la perche, samedi à Birmingham où il a tout de même amélioré la meilleure performance mondiale de l'année (6,05 m).

Publicité Lire la suite

Q: Quelles sont vos impressions après ce concours ?

R: "6,05 m c'est un bon saut et un bon résultat mais j'ai un sentiment mitigé. Je voulais vraiment passer 6,19 m. J'ai cette attente et je sais que c'est en salle que j'aurais les meilleures conditions pour battre mon record du monde, sans vent. Je sais que je peux le faire et je n'arrive pas à le sortir de mon esprit. Mais c'est déjà énorme de passer 6 m et d’améliorer la meilleure performance de la saison."

Q: Comment vous sentez-vous en ce moment ?

R: "Je me sens bien dans mes sauts. Ce que je fais est assez cohérent et j'arrive à passer 6 m à chaque compétition en ce moment. C'est très bien. Il manque juste une petite chose. Les Mondiaux indoor (18-20 mars à Belgrade, ndlr) seront très importants pur moi parce que je ne les ai encore jamais gagnés. Ce sera l'objectif principal de l'hiver."

Q: Vous dominez tellement la discipline qu'on a l'impression que vous vous battez plus contre les barres que contre vos adversaires...

R: "C'est toujours comme ça et c'est pareil pour tout le monde. On veut tous gagner et avoir la meilleure place. Mais la perche c'est avant tout une compétition entre vous et la barre. A part quand vous êtes aux Jeux olympiques au aux Championnats du monde, où vous ne vous occupez de rien d'autre, sauf de votre position. Mais dans les autres compétitions, je veux juste sauter le plus haut possible."

© 2022 AFP