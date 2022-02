JO-2022: les patineurs chinois Sui Wenjing et Han Cong champions olympiques en couples

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong, champions olympiques en couples aux Jeux de Pékin, le 19 février 2022 Kirill KUDRYAVTSEV AFP

Pékin (AFP) – Les patineurs chinois Sui Wenjing et Han Cong, médaillés d'argent il y a quatre ans, ont été sacrés champions olympiques en couples, offrant au pays-hôte des JO-2022 sa 15e et dernière médaille, sa 9e en or, samedi.