Le Bénin expose pour la première fois ses 26 trésors restitués par la France

Le roi Glélé à tête de lion et le roi Behanzin à tête de poisson, parmi les oeuvres restituées

Cotonou (AFP) – Le président béninois Patrice Talon inaugure samedi soir une exposition historique et hautement symbolique à Cotonou, où les 26 trésors royaux restitués en novembre par la France seront présentés pour la première fois au peuple béninois, 129 ans après leur vol.

Au sein du palais présidentiel à Cotonou, un espace muséal de plus de 2000 m2 a été aménagé pour accueillir cette exposition intitulée "Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation", qui ouvrira dimanche matin au public jusqu’au 22 mai.

Les 26 œuvres rendues par la France, après plus de deux ans de négociations entre Paris et Cotonou, sont la première importante restitution d'objets de collections publiques à un pays africain.

"Avec cette exposition, nous rendons au peuple béninois, une partie de son âme, une partie de son histoire, et de sa dignité", a déclaré à l’AFP le ministre de la Culture du Bénin, Jean-Michel Abimbola.

L'espace muséal de la présidence béninoise

Ces trésors avaient été pillés en 1892 par les troupes coloniales françaises dans le palais d’Abomey, capitale du Royaume du Dahomey, au centre-sud du Bénin actuel.

Ferment de l'unité nationale

Ces œuvres "ont quitté un royaume, mais elles reviennent dans une république, et nous voulons que ce soit le ferment de l’unité nationale", a ajouté le ministre.

Avant son unification, le Bénin était constitué de plusieurs royaumes, dont celui du Dahomey, très connu pour la vitalité artistique de sa cour.

Attention donc, il ne s’agit plus seulement des "trésors du Dahomey", mais bien "des trésors du Bénin, de tous les Béninois" insistent les autorités.

La première salle de l'exposition, dont les immenses murs peints en noir lui donnent un caractère solennel, met à l'honneur les trônes des souverains du Dahomey.

Le trône du roi Glélé

Et particulièrement, celui du roi Ghézo (1797-1818), majestueuse sculpture de bois aux motifs afro-brésiliens de près de deux mètres, surmontée d'une tablette incurvée.

"Depuis le début de l'installation, je ne cesse de le contempler", explique à l'AFP Théo Atrokpo, un des médiateurs de l'exposition, qui frémit d'impatience "d'en expliquer l'histoire" à ses compatriotes.

"Je l'avais déjà vu en France, mais le voir ici, chez nous, c'est retrouver une partie de notre âme, c'est nous connecter à notre histoire", ajoute ce guide culturel âgé de 42 ans.

Vendredi soir, l'exposition a été montrée à la presse et au monde de l'art, avant l'inauguration officielle samedi à 17H00 (16H00 GMT) par le président Patrice Talon.

Le trône de Cana

De la statue mi-homme mi-lion du roi Glèlè à celle mi-homme mi-oiseau du roi Ghézo, en passant par les portes du palais royal, les invités, très émus, se pressaient pour admirer en avant-première les trésors.

"C'est très émouvant de me retrouver face au trône du roi Ghézo, je ne l'avais pas imaginé aussi grand, aussi puissant", confie Laeila Adjovi, artiste franco-béninoise dont plusieurs œuvres sont aussi présentées lors de cette exposition.

Car à côté des trésors royaux, 34 artistes béninois contemporains ont été sélectionnés pour y présenter plus d'une centaine d’œuvres.

Scène contemporaine

Une volonté du gouvernement de lier "l'histoire au présent", et montrer que le "génie artistique béninois a perduré", malgré la dépossession d'une partie de son patrimoine.

"Je ne les avais jamais vus avant, et pourtant il y a un dialogue évident entre ces trésors et mes œuvres", explique Sébastien Boko devant ses sculptures de bois et métal, présentées dans la partie contemporaine.

Cet artiste, qui a hérité du savoir-faire de son père, également sculpteur, ajoute: "C'est le moment pour le Bénin de faire, et de faire grand".

Des tapisseries monumentales d'Yves Appollinaire Pedé mettant à l'honneur le vaudou, à l'installation réalisée à partir de cheveux de Dimitri Fagbohoun, en passant par les robots afro-futuristes d'Emo de Medeiros et les peintures monumentales et colorées de Moufouli Bello, cette deuxième partie montre la vitalité artistique de la scène contemporaine béninoise.

Le sculpteur béninois Sébastien Boko présente ses oeuvres aux côtés des "trésors" restitués

Plusieurs galeristes et acteurs du monde de l'art internationaux venus assister à cette exposition historique, ont confiés être ébahi par la scénarisation, qui n'a rien à envier, selon eux, à celles des grands musés européens.

Un pied de nez à l'argument longtemps avancé par certaines institutions, qui refusent de restituer des oeuvres, d'un manque de formation et de financement pour les exposer et les conserver sur le continent.

"Il faut que cette exposition amorce la restitution de toutes nos œuvres, elles sont à nous, un point c'est tout", lance avec émotion l'artiste Laeila Adjovi.

La France, mais aussi d'autres pays européens, possèdent toujours un nombre important d’œuvres pillées durant la colonisation.

"Il y a un certain nombre d’œuvres, comme la sculpture du Dieu Gou (qui appartient au Musée du Louvre à Paris, ndlr), que nous avons identifiées", affirme le ministre, ajoutant que "les discussions sont en cours avec le gouvernement français".

