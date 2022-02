L'Ethiopie lance la production d'électricité du grand barrage sur le Nil

Le Grand Barrage éthiopien de la Renaissance (Gerd), à Guba, le 19 février 2022 Amanuel SILESHI AFP

4 mn

Guba (Ethiopie) (AFP) – Après plus de dix ans de travaux et de controverses avec l'Egypte et le Soudan, l'Ethiopie a officiellement lancé dimanche la production d'électricité de son grand barrage de la Renaissance, sur le Nil Bleu.