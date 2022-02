Le réseau social de Donald Trump prévu pour entrer en scène cette semaine

L'application "Truth social" sur l'écran d'un smartphone, devant un portrait de Donald Trump, le 20 octobre 2021 à Los Angeles

2 mn

San Francisco (AFP) – Le nouveau réseau social de Donald Trump, "Truth Social", va être progressivement mis en ligne cette semaine et devrait être "complètement opérationnel" d'ici fin mars, plus d'un an après l'exclusion de l'ancien président américain des grandes plateformes.