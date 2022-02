Tour des Alpes-Maritimes et du Var: victoire finale de Quintana

Le Colombien Nairo Quintana, lors de la 15e étape du Tour de France, entre Céret et Andorre-La-Vieille, le 11 juillet 2021 Thomas SAMSON AFP/Archives

Blausasc (France) (AFP) – Le Colombien Nairo Quintana (Arkea-Samsic) a remporté le 54e Tour des Alpes-Maritimes et du Var cycliste dimanche en gagnant également en solitaire la 3e et dernière étape disputée sur 112,6 km entre Villefranche-sur-Mer et Blausasc (Alpes-Maritimes).