A Rouen, Jadot tente "d'occuper la rue avec la politique"

Rouen (AFP) – "Le temps est clément", ironise le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, transpercé par le vent puissant qui balaie la place de la cathédrale de Rouen, lundi soir dans un de ses meetings en plein air conçus pour "occuper la rue avec la politique".

L'eurodéputé mise notamment sur ces formats courts et peu coûteux pour faire décoller sa candidature rivée, depuis plusieurs semaines, à environ 5% des intentions de vote dans les sondages et distancée par son concurrent à gauche Jean-Luc Mélenchon.

"Tout le monde sait faire des meetings où les militants viennent agiter des drapeaux", clame Yannick Jadot, quand lui veut "occuper la rue avec le débat politique dans des lieux où il y a du passage".

Mais, concède-t-il, "en hiver c'est pas évident".

Lundi soir devant la cathédrale de Rouen, juste avant la tombée de la nuit, les 200 à 400 personnes doivent affronter un vent bien normand pour tenir la petite heure de meeting - à moitié utilisée par des élus locaux.

"Quand pour les éoliennes on nous parle des problèmes d'intermittence... En Normandie le vent on n'en manque pas", s'amuse Yannick Jadot pendant son plaidoyer pour les énergies renouvelables et contre le nucléaire.

Celui-ci a été le thème privilégié du soir, même si l'écologiste a aussi abordé rapidement les axes de son programme consacrés à l'agriculture, la justice sociale ou encore les libertés.

Aux yeux des Français, "la Normandie ça joue nucléaire", regrette-t-il, en référence aux centrales nucléaires de Penly, Paluel et Flamanville.

"C'est une cocotte-minute, et si elle pète c'est une région entière qui est dévastée", tonne Yannick Jadot. Avant de cogner sur Emmanuel Macron qui, avec les annonces de nouveaux EPR, veut "faire d'un fiasco (à Flamanville) six, huit, douze fiascos".

Meeting en plein air de Yannick Jadot à Rouen le 21 février 2022 STEPHANE DE SAKUTIN AFP

Conscient que le gagne-pain de nombreuses familles de la région dépend de cette industrie, l'eurodéputé prend soin de "remercier les ouvriers qui tiennent des centrales vieillissantes". Et affirme "qu'un euro investi dans le renouvelable et l'efficacité énergétique créé deux à trois fois plus d'emplois".

"J'aimerais bien y croire"

Dans l'assistance disposée en cercle, les "drapeaux" militants des meetings traditionnels sont de sortie et la plupart des personnes rencontrées sont venues par le bouche-à-oreille écolo.

C'est le cas de Dylan Carpentier, 27 ans, sa copine Aline Delaunay, 19 ans, et son ami Charles Brouyer, 25 ans. Ils ont de la sympathie pour le candidat auquel ils pensent donner leur vote. "Pas mal de jeunes sont branchés écologie. On pense à nos enfants", explique le premier. "Mais aussi à nous", intervient le troisième, pointant l'imminence du changement climatique.

Carole Cellouzi, 55 ans, hésite avec Jean-Luc Mélenchon. "Les deux sont radicaux", un "atout" dans la bataille contre le réchauffement climatique, confie-t-elle. Ce genre de meetings en plein air, "c'est bien, les gens qui passent peuvent s'arrêter, et puis louer des salles c'est cher". L'enseignante "aimerait bien croire" en la victoire de l'écologiste mais "n'est pas convaincue".

Elliot, étudiant de 24 ans (ne souhaitant pas donner son nom), dit se poser la question du "vote utile". Mais pas pour Jean-Luc Mélenchon, comme l'a défendu Ségolène Royal la semaine dernière. "Le vote blanc, celui de la protestation", lâche-t-il.

Meeting de Yannick Jadot devant la cathédrale de Rouen le 21 février 2022 STEPHANE DE SAKUTIN AFP

Pourtant convaincu par l'écologie, Elliot est dépité par la désunion de la gauche: "Mélenchon n'a pas été capable de capitaliser sur ses 19,5% de 2017, Jadot sur ses 13,5% aux européennes de 2019... Et le débat est très clivé à droite. Je ne pense pas qu'il y aura de bonne surprise".

