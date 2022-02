JO-2022: après les JO d'hiver, objectif Coupe du monde pour la Chine

Le président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie de clôture des jeux d'hiver de Pékin 2022 le 20 février 2022 dans le stade national à Pékin Anne-Christine POUJOULAT AFP

Pékin (AFP) – JO d'été, JO d'hiver et maintenant... la Coupe du monde de football? La Chine rêve d'organiser le rendez-vous sportif le plus suivi de la planète mais devra patienter, entre pratique de la Fifa et niveau encore insuffisant de l'équipe nationale.