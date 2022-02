MotoGP: Bagnaia prolonge avec Ducati jusqu'en 2024

Le pilote italien Ducati Francesco Bagnaia sur la plus haute marche du podium après sa victoire au Grand-Prix de Valence en Espagne le 14 novembre 2021

Paris (AFP) – Le vice-champion du monde italien Francesco "Pecco" Bagnaia a prolongé de deux saisons jusqu'à fin 2024 avec Ducati, a annoncé lundi l'écurie italienne de MotoGP.

Au guidon de la Desmosedici rouge flamboyante, Pecco Bagnaia (25 ans) a terminé 2e l'an dernier derrière le Français Fabio Quartararo (Yamaha), avec quatre victoires à la clé.

Champion du monde 2018 en catégorie inférieure Moto2, le Turinois est arrivé en 2019 en catégorie reine dans l'équipe satellite Ducati-Pramac. Promu dans la structure mère Ducati en 2021, Bagnaia s'est affirmé comme le concurrent le plus sérieux au phénomène français Quartararo (22 ans).

"Pecco" a terminé l'année en trombe, signant ses quatre victoires lors des six dernières courses. Il a pris six fois la pole position et est monté sur neuf podiums.

Mais fin octobre, sa chute alors qu'il menait le Grand Prix d'Emilie-Romagne avait permis à Quartararo d'être couronné.

Bagnaia fait partie de la VR46 Academy, groupe de pilotes créé par la légende désormais retraitée Valentino Rossi. Face à Quartararo, il sera encore en 2022 un des favoris, tout comme l'Espagnol Marc Marquez (Honda), s'il se remet de ses problèmes physiques.

La saison commence le 6 mars au Qatar.

