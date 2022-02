"Maigret": Depardieu dans la peau d'un mythe

Gérard Depardieu pose le 18 février 2018 à Marseille ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP/Archives

Paris (AFP) – Depardieu dans la peau de Maigret: la gueule la plus connue du cinéma français prête ses traits à une légende de la littérature populaire, vue des centaines de fois à l'écran, et revisitée dans un film intime et crépusculaire.