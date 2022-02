Nerveuse avec l'Ukraine, Wall Street évolue en ordre dispersé

Un opérateur du New York Stock Exchange

New York (AFP) – La Bourse de New York, nerveuse, évoluait en ordre dispersé mardi en raison de l'accroissement des tensions avec la Russie au sujet de l'Ukraine et de la perspective de dures sanctions contre Moscou.