Découverte en Jordanie d'un site rituel vieux de 9.000 ans

Vue du site antique vieux de 9.000 ans découvert dans un désert dans le sud-est de Jordanie, le 23 février 2022 - Jordanian Antiquities Authority/AFP

2 mn

Amman (AFP) – Des archéologues français et jordaniens ont découvert dans le désert de Jordanie un site vieux de 9.000 ans consacré à des rituels, et qui pourrait être une des plus anciennes structures humaines au monde.