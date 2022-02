Foot: Alain Giresse nommé sélectionneur du Kosovo

Pristina (AFP) – Le Français Alain Giresse a été nommé mercredi sélectionneur de l'équipe du Kosovo, a annoncé la Fédération kosovare de football.

Alain Giresse, 69 ans, vainqueur de l'Euro 1984 avec la France, a déclaré "avoir hâte d'entrainer l'équipe du Kosovo", classée seulement 109e au classement Fifa.

L'ancien international français, reconverti en entraîneur, s'est engagé jusqu’en novembre 2023 au Kosovo, en vertu du contrat signé avec la fédération nationale.

"Les joueurs kosovars sont des joueurs techniques, qui aiment jouer avec le ballon. C'est un style que j'apprécie beaucoup", a expliqué Giresse à la presse à Pristina, capitale du Kosovo.

Buteur lors du mythique France - Allemagne de 1982, l'ancien milieu bordelais a disputé 676 matches, dont 593 avec Bordeaux, dont il reste le meilleur réalisateur (181 buts). Il a aussi terminé deuxième au Ballon d'Or 1982 derrière l'Italien Paolo Rossi et obtenus trois titres de meilleur joueur français (1982, 1983, 1987).

Devenu entraîneur, il a débuté au Toulouse FC en 1995 avant de se tourner vers le continent africain où il a dirigé les sélections du Gabon, Mali, Sénégal, et de la Tunisie.

Le Kosovo était sans sélectionneur depuis le départ du Suisse Bernard Challandes en octobre dernier.

Giresse dirigera son équipe pour la première fois lors des rencontres amicales contre la Suisse et le Burkina Faso en mars.

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008. Il a été admis au sein de la Fifa et l'UEFA huit ans plus tard et ambitionne depuis de se qualifier pour une compétition internationale majeure (Euro/Mondial).

